Rusya: 146 İHA’yı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, geceden itibaren Ukrayna'ya ait, 18'i başkent Moskova'ya uçan 146 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova yerel saati ile önceki gün 23.00'ten dün 07.00'ye kadar Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 130 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtildi. 15'i Moskova'ya doğru uçan 25 İHA'nın Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Astrahan bölgesinde 38, Bryansk bölgesinde 25, Belgorod, Rostov ve Kaluga bölgelerinde 8'er, Tula bölgesinde 6, Kalmıkya Cumhuriyeti'nde 4, Kursk ve Oryol bölgelerinde üçer, Ryazan bölgesinde ve Hazar Denizi üzerinde birer İHA'nın vurulduğu bildirildi.