SON DAKİKA: AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan ilk açıklama!

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Burcu Köksal, kürsüden ilk mesajını paylaştı.
"TOPLUMUN DEĞER YARGILARINA SAYGI DUYANLARLA AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİM"
AK Partili Köksal'ın sözlerinden satır başları:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere, hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."