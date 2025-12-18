Başkan Erdoğan, Gazzeli Rajab’ın ailesini kabul etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi. Öte yandan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı.