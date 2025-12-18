Kütahya’da mobbing isyanı

Kütahya Belediyesi’nde mobbinge uğradıklarını öne süren işçilere, HAK-İŞ’e bağlı Hizmetİş Sendikası destek verdi. Sendika Başkan Vekili Özdemir, “Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, işçileri DİSK’e üye olmaları için baskı altına alıyor. Sistematik mobbing var” dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

CHP'li Kütahya Belediyesi'nde baskı ve mobbinge maruz kalan işçiler isyan etti. Hizmet binası önünde toplanan işçilere Hizmetİş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de destek verdi. Özdemir yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin, yerel seçimlerden hemen önce noter tasdikli beyannamelerle haklı bir sebep ya da yargı kararı olmadıkça hiçbir personelin işine son verilmeyeceğini taahhüt etmesine rağmen buna uymadığını savundu. Sendika üyelerine mobbing uygulandığını belirten Özdemir, "Koltuklara oturdukları an yüz kızartıcı uygulamalar hayata geçirildi.

Üyelerimiz adeta sistematik bir sendikal mobbingin hedefi olmuş, işyerlerinde bir korku iklimi estirilmiş, sendika değiştirmeleri yönünde açık ve kapalı tehditler Kütahya sokaklarında ayan beyan konuşulur olmuştur. İşçiler her gün odalara çekilmiş, mesai saatleri dışında telefonlarla rahatsız edilmiş, isim listeleri üzerinden kanunsuz baskı kurulmuş, sendikal tercihlerinden dolayı tutanakla terbiye edilme tehdidine maruz kalmıştır" dedi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Özdemir, Başkan Kahveci'nin Türkiye'deki sendikal özgürlüğü alenen ihlal ettiğini öne sürdü. Hizmet-İş Sendikası'na üye işçilere baskıların arttığını dile getiren Özdemir, "Belediye Başkanı, Kahveci tüm işçileri toplu halde bir araya getirerek açıkça 'Sendikanızı değiştirin, benim tercihim DİSK'tir' demiş. Böylece çalışanlar üzerinde doğrudan sendikal baskı ve mobbing uygulamıştır" ifadelerini kullandı. Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş'in kimliği belirsiz kişilerce telefonla aranarak tehdit edildiğini de iddia eden Özdemir, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

