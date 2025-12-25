  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu hakkında 'yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Terkoğlu, 'Kütüphane' adlı mekanda bir savcının polis aramasına takıldığına dair asılsız iddialarının üzerine gözaltına alındı...

Gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Kütüphane" adıyla bilinen eğlence mekanına yönelik iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Terkoğlu'nun evinde yapılan aramada dijital materyallerine el konulduğu öğrenildi.

"SAVCI" İDDİASI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Barış Terkoğlu, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında ve katıldığı yayınlarda, söz konusu mekanda gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

