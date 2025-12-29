Gazze'de direnişin sembolü olmuştu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Hamas, yeni sözcünün yer aldığı bir video paylaşarak, Ebu Ubeyde'nin "ümmetin sesi" olarak şehadet makamına ulaştığını açıkladı.

Son dakika haberi: Hamas , Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Sinvar ve Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit edildiğini duyurdu.

ŞEHİT OLDUKLARINI DUYURDULAR

Kassam Tugayları, aralarında önde gelen isimlerin de bulunduğu bir grup liderinin şehit olduğunu duyurdu.

Paylaşılan görselde; Ebu Ubeyde, Muhammed Sinvar, Muhammed Şabane, Raid Saad ve Ebu Ömer el-Suri yer alıyor.