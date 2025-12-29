  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Gazze'de direnişin sembolü olmuştu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Katil İsrail'e karşı Gazze direnişinin sembol isimlerinden olan ve soykırımı dünyaya haykıran Ebu Ubeyde şehit oldu. Hamas, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu açıkladı.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Sinvar ve Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit edildiğini duyurdu.

Hamas, yeni sözcünün yer aldığı bir video paylaşarak, Ebu Ubeyde'nin "ümmetin sesi" olarak şehadet makamına ulaştığını açıkladı.

ŞEHİT OLDUKLARINI DUYURDULAR

Kassam Tugayları, aralarında önde gelen isimlerin de bulunduğu bir grup liderinin şehit olduğunu duyurdu.

Paylaşılan görselde; Ebu Ubeyde, Muhammed Sinvar, Muhammed Şabane, Raid Saad ve Ebu Ömer el-Suri yer alıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA