Putin’den liderlere özel hediye videosu

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya liderleri için hazırlattığı yeni yıl hediyeleri, diplomatik nezaketin sınırlarını zorlayan ve uluslararası siyasetin nabzını tutan bir gövde gösterisine dönüştü. Video, Putin'in sırtında taşıdığı kırmızı bir hediye bohçası ile başlıyor. İlk karede Rusya Ukrayna savaşı için Kuzey Koreli askerleri Moskova'ya gönderen lider Kim Jong-Un yer alıyor. Hazırlanan kılıcın yanında, üzerinde "Rusya'dan minnetle" yazılı resmi bir kartvizit yer alıyor. Hindistan'a ise savunma sanayiindeki iş birliğini perçinleyen bir Rus savaş uçağı maketi hediye ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'a ise gönderdiği hediyede iki liderin Alaska'da gerçekleştirdiği Ukrayna barışı konulu zirveden bir kare yer alıyor. Videonun en çarpıcı anlarından birinde, Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı paket açılıyor. Paketin içinden Türkiye'nin enerji geleceğini simgeleyen Akkuyu Nükleer Santrali temalı bir kar küresi çıkıyor.