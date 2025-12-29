Selçuk Bayraktar: Farklı olmak geleceğin anahtarı

'HEP KÖKLERDEN GÖKLERE DEDİK'

Bayraktar, Baykar'ın hava araçlarında alışılmış kuş formları yerine balık formuna yakın tasarımlar tercih etmesinin de bu özgün bakışın bir yansıması olduğunu dile getirdi. Bayraktar, "Baykar'ın tasarımla alakalı en önemli sözü nedir diye sorsanız bana rahmetli babamın bir lafı vardı, 'insanlar uçağı yaptı mı kuşa benzer ama Laz uçak yaptı mı balığa benzer.' Baykar'ın hikayesi özünde kimseye benzememe. Ama maalesef birçoğunda

gördüğüm problem üretim bizde, emek bizde ama fikri ve tasarımı dışarıda. Tasarım dışarıda olduğunda siz ancak takipçi olabiliyorsunuz. Köklerden göklere diyoruz. Göklere uzanmak için ağaçları incelediğinizde bunu da görürsünüz o muazzam eserlerdir. Özellikle bize bakan yönüne hayran kalıyoruz. Bizim hikayemizde böyle bir kopukluk var. Geleceğe yürüyebilmek için farklı olmanız gerekiyor. Baykar'ın bütün tasarımlarına bakacak olsanız tümüyle özgün bir form seçtiğini görürsünüz. Doğaya bakıp kuş yerine balığı seçtik. Normalde balık denizde yüzer. Herkes tasarımlarını kuşlara benzetmeye çalışır bizim uçaklar balığa benziyor. Çünkü Laz kafası. Bir anlamda bu felsefeyi, kendi köklerine güvenmeyi, göğe uzanma fikrini görüyorsunuz" dedi.