Selçuk Bayraktar: Farklı olmak geleceğin anahtarı

KÜME tarafından gerçekleştirilen Tasarım İşi etkinliğine, KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı. Selçuk Bayraktar, Baykar'ın tasarım anlayışının temelinde özgünlük ve köklere bağlılık olduğunu vurguladı. Baykar'ın kimseye benzememeyi ilke edindiğini belirten Bayraktar, tasarımın dışarıdan alındığı sürece sadece takipçi olunabileceğini, liderliğin ise ancak özgün fikir ve tasarımla mümkün olduğunu söyledi.
'HEP KÖKLERDEN GÖKLERE DEDİK'
Bayraktar, Baykar'ın hava araçlarında alışılmış kuş formları yerine balık formuna yakın tasarımlar tercih etmesinin de bu özgün bakışın bir yansıması olduğunu dile getirdi. Bayraktar, "Baykar'ın tasarımla alakalı en önemli sözü nedir diye sorsanız bana rahmetli babamın bir lafı vardı, 'insanlar uçağı yaptı mı kuşa benzer ama Laz uçak yaptı mı balığa benzer.' Baykar'ın hikayesi özünde kimseye benzememe. Ama maalesef birçoğunda
gördüğüm problem üretim bizde, emek bizde ama fikri ve tasarımı dışarıda. Tasarım dışarıda olduğunda siz ancak takipçi olabiliyorsunuz. Köklerden göklere diyoruz. Göklere uzanmak için ağaçları incelediğinizde bunu da görürsünüz o muazzam eserlerdir. Özellikle bize bakan yönüne hayran kalıyoruz. Bizim hikayemizde böyle bir kopukluk var. Geleceğe yürüyebilmek için farklı olmanız gerekiyor. Baykar'ın bütün tasarımlarına bakacak olsanız tümüyle özgün bir form seçtiğini görürsünüz. Doğaya bakıp kuş yerine balığı seçtik. Normalde balık denizde yüzer. Herkes tasarımlarını kuşlara benzetmeye çalışır bizim uçaklar balığa benziyor. Çünkü Laz kafası. Bir anlamda bu felsefeyi, kendi köklerine güvenmeyi, göğe uzanma fikrini görüyorsunuz" dedi.
'GÜÇLÜ VE KİMLİKLİ BİR TASARIM'
Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise tasarımın bir ihtiyaca çözüm üretme süreci olduğunu belirterek, "Güçlü tasarım kimlikli tasarımdır" dedi. Bayraktar, küreselleşmenin yerel kültürleri baskıladığını, günlük hayatta kullanılan birçok tasarımın başkalarının değer dünyasını yansıttığını ifade etti. Kadın çalışmaları alanında da özgünlüğün önemine değinen Bayraktar, Batı merkezli söylemlerin taklit edilmesi yerine toplumun gerçek sorunlarına, kendi kaynaklarına ve değerlerine dayanan çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu anlayışla hazırlanan Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi'nin, farklı ve özgün bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.
'ÖZGÜN BİR FORM'
2025 SAVUNMA SANAYİİNİN YILI
TÜRK savunma sanayii, 2025 yılında hem teknolojik hem de ihracat alanında tarihi başarılara imza attı. Sektör, muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda yeni sistem geliştirirken, ihracatta 8,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bayraktar TB2, TB2T-AI, TB3, AKINCI ve KIZILELMA; ANKA, ANKA III, AKSUNGUR ve HÜRJET gibi platformlar yeni mühimmatlar ve yapay zekâ destekli kabiliyetlerle öne çıktı. HÜRJET ses hızını aşarken, KIZILELMA havacılık tarihinde ilklere imza attı. TAYFUN, SOM, ATMACA, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN ve LEVENT gibi füze sistemleri kritik testlerden geçti.