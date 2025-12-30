Memişoğlu’ndan Kahire’de Filistinli hastalara ziyaret

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli hastaları, hastanede ziyaret etti. Resmi temasları kapsamında Mısır'da bulunan Bakan Memişoğlu, başkentteki Nasser Hastanesine giderek, hastanede tedavi gören Filistinli hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Memişoğlu'na hastanenin Genel Müdürü Mahmud Said eşlik etti. Said, Memişoğlu ve beraberindeki heyete hastanenin farklı bölümlerini gezdirerek, özellikle kanser ve SMA tedavilerindeki hizmetler hakkında bilgi verdi.