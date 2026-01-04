Bakan Göktaş, Sarıkamış’ta şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda tüm şehitler için dua edildi. Bakan Göktaş, tüm şehitleri rahmetle anarak, "Bugün tarihin en çetin mücadelelerinden birini veren Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Sarıkamış, vatan sevgisinin fedakarlıkla yoğrulduğu, iradenin en ağır şartlar altında sınandığı bir tarih sayfasıdır. Allahuekber Dağları'nda yaşanan bu büyük imtihan, millet olarak, bağımsızlık uğruna neleri göze alabildiğimizi açıkça göstermektedir" diye konuştu. Sarıkamış Harekatı'nın önemini vurgulayan Göktaş, "İmkansızlıklar içinde yürütülen o harekatta Mehmetçik, sadece silahla değil inançla, sadakatle ve teslimiyetle direnmiştir. Bugün huzur içinde yaşadığımız bu topraklar, işte o fedakarlığın üzerine inşa edildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. Törenin ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, kardan heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Türk Hava Kurumu ekiplerinin paramotor gösterisi ve açılan Türk bayrağıyla sona erdi.