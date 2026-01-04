Trump’ın ordusu Maduro ve eşini kaçırdı

DÜNYA 2026'ya yeni umutlarla girerken dün sabah ABD'nin başlattığı operasyonla bu yıl için de karamsar bir tablo oluştu. ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'a hava saldırısı düzenleyerek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoydu. Patlamaların devam ettiği ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

SÜRÜKLENEREK KAÇIRILDI

ABD'Lİ yayın kuruluşu CNN, Maduro'nun eşiyle yatak odasından sürüklenerek çıkarıldığını yazdı. ABD saldırısının ülke genelinde yetkililerin, askeri personelin ve sivillerin hayatına mal olduğunu aktaran Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise, "Donald Trump hükümetinden, Başkan Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair acil kanıt talep ediyoruz" dedi. KONUYLA ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ile geçtiğimiz hafta konuştuğunu belirterek, "Ona teslim olması gerektiğini söylemiştim. Çok daha cerrahi, çok daha güçlü bir şey yapmamız gerekiyordu" dedi. Ayrıca, Maduro'yu yakalayan ABD güçlerinde bazı yaralanmalar yaşandığını ancak hiçbir askerin hayatını kaybetmediğini açıkladı.

"ABD'NİN GAZABINI GÖRECEK"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de, Maduro ve eşi hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bondi, "Nicolas Maduro, uyuşturucu terörizmi, kokain ithalatı, makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurmakla suçlandı. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Her koşulda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

TÜRKİYE, taraflara itidal çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

ABD VE TRUMP'A TEPKİ YAĞDI

ABD'NİN düzenlediği operasyonun ardından birçok ülke peş peşe Trump'a tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Bu tür eylemler, bağımsız bir devletin egemenliğine kabul edilemez bir ihlal teşkil eder ve bu egemenliğe saygı, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir." Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro: "Caracas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı." İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD'nin Venezuela'nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" yönelik askeri saldırısını kınadığını bildirdi. İspanya taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif ederken, İsrail hiçbir açıklama yapmadı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttuğu ABD'yi kınadı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini "kabul edilemez" şeklinde niteleyerek kınama mesajı yayınladı.