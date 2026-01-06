Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye vurgusu: Koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeliler





Güler, icra edilen tüm faaliyetlerde büyük bir adanmışlıkla vazifelerini icra eden personelin tamamının, her türlü takdire layık olduğunu aktararak, "Aralarında temayüz ederek bugün ödül almaya hak kazanan silah ve mesai arkadaşlarımız başarılarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tamamını temsil etmektedirler. Kahraman ordumuz, sizler gibi personelimizin taşıdığı bu ulvi ruhla güçlüdür. Sizlerin yüksek aidiyet duygusu, adanmışlığı, disiplini ve başarıları ülkemizin bölgesel ve küresel ölçekteki etkinliğini ve itibarını da yükseltmektedir." diye konuştu.



GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU'NA "ŞEREF MADALYASI"



Bakan Güler, gayretlerinden ötürü Şeref Madalyası ile taltif edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu, Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün'ü, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ı, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tebrik etti.



TSK sporcularının 2025'te sayısız mutluluk yaşattığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:



"Spor Gücü Komutanlığımız 14'üncü Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Şampiyonası'nda toplamda 63 rekor kırmış, bu kapsamda takım olarak 231 kupa, ferdi olarak ise 1402 madalya kazanmış ve büyük bir başarıya imza atmıştır. Atış Takımımız ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda 1 dünya rekoru ve 17 Türkiye rekoru kırmış, takım olarak 33 Kupa ve ferdi olarak 137 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonlukları elde etmiştir. Kick boks takımımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ferdi olarak 150 madalya kazanmış, ayrıca Türkiye Şampiyonluğu elde etmiştir. Modern pentatlon takımımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda 5 dünya rekoru kırarken, takım olarak 6 kupa ve ferdi olarak da 50 madalya ile Türkiye şampiyonlukları, ayrıca Ordulararası Dünya Şampiyonluğu elde etmiştir. Aynı şekilde güreş, okçuluk ve deniz pentatlon takımlarımız da dünya şampiyonlukları kazanmışlardır. Tüm bunların yanı sıra paraşüt, satranç, triatlon, tırmanma, yüzme, yelken, kürek ve yat takımlarımız da çeşitli ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde etmişlerdir."



Güler, ülkenin güvenliği, milletin huzuru ve devletin bekası için güçlü, hazırlıklı ve her şartta görevini yerine getirebilen bir orduyu muhafaza etmenin en temel sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: