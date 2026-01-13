CHP’li belediyeden doğa katliamı

Türkiye 'nin "sakin kent" unvanlı ilçelerinden Datça 'da yol ve kaldırım çalışmaları tartışma yarattı. İskele Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında çok sayıda ağacın sökülmesi ve kesilmesi, mahalle sakinlerinin ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Datça İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, 330. Sokak'ta yaşananları "doğa katliamı" olarak nitelendirerek uygulamalara sert eleştiriler yöneltti.

'KEPÇELERLE PARÇALANIYOR'

MUHTAR Bora, çalışmaların plansız ve denetimsiz biçimde yürütüldüğünü, vatandaşın sürece dâhil edilmediğini savundu. Bora, "Atatürk bir ağacı kesmemek için köşkü raylar üzerinde yürüttü. Bugün Datça'da meyve veren limon, nar, mandalina ağaçları kepçelerle parçalanıyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Meriç Bora, "Elbette kaldırımlar erişilebilir olmalı, buna kimsenin itirazı yok. Ancak 'ağaç mı kaldırım mı' ikilemine sıkışmak doğru değil. Sorun ağaç değil, planlamadır. Bugün dünyada kaldırımlar ağaçlarla birlikte tasarlanıyor" dedi. Açıklamasında Atatürk'ün çevreye verdiği önemi hatırlatan Bora, "Atatürk'ün izindeyiz demek, bayramlarda söylenen bir söz olmamalı. Yalova'da bir ağacı kesmemek için köşk yürütülmüşken, bugün meyve veren ağaçların kesilmesi normalleştiriliyor. Oysa limon da, nar da, zeytin de bu kentin ağacıdır" diye konuştu.