İzmir’de sağlık hizmetinin yüzde 85’i kamudan

İZMİR İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Sağlık Bakanlığı'nca acil ve afet durumlarında yaralının alındığı konum, nakledildiği sağlık tesisi ve sürecin takibinin yapılabildiği, özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına başlatılan Akıllı Bileklik Projesi kapsamında İzmir'de yaklaşık 90 bin akıllı bileklik takıldığını söyledi. İzmir'de 2026 yılını "saha ziyaretleri yılı" olarak ilan ettiklerini belirten Kul, kentteki doğurganlık oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu, yaşlı nufüsün arttığını ifade ederek, bu kapsamda verilen sağlık hizmetlerinin de her yıl yükseldiğini kaydetti. Kul, "İlimizde 2025 yılında poliklinik hizmetlerinin yüzde 87'sini kamu hastaneleri ve bağlı birimler verdi. İzmir genelinde günlük yaklaşık 65 bin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesi açılıyor. 95 bin poliklinik hizmetinin veriliyor, 15 bin de acil muayene yapılıyor" dedi.