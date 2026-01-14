CHP'nin üye sayısı artmıyor! O partilerin bile gerisinde kaldı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Ocak'ta açıkladığı verilere göre, CHP'ye son 6 ayda yalnızca 19 bin kişi üye oldu. AK Parti ise bu süreçte 664 bin üyeyi daha bünyesine dahil etti. CHP'nin yeni üye kayıtlarında Saadet Partisi ve Anahtar Parti'nin bile gerisinde kalması, genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı. Saadet Partisi 67 bin, Anahtar Parti ise 62 bin yeni üye ile CHP'yi geçmeyi başardı. Son güncelleme ile AK Parti'nin toplam üye sayısı 11,5 milyonu aşarken, CHP ise 1,9 milyonda kaldı.