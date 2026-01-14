Türk ile Kürt’ün kanı birbirine haramdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye'nin çeşitli noktalarına yuvalanan Siyonist alçakların suyu bulandırmaya çalıştığını belirten Bahçeli, "İç bütünlüğü yıkmak, iç bölünmeleri kışkırtmak için her yola tevessül ve teşebbüs halindeler. Halep'in Eşrefiye ile Şeyh Maksut mahallerini içine alan çatışmalar her açıdan düşündürücü. SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yaptı. Halep oradaysa arşının Şam'da olduğu netleşti. Trump ise ayaküstü bunları sattı" diye konuştu.

"KÜRTLERİN ACISI BİZİM ACIMIZ"

Mazlum Abdi isimli teröristin İsrail'in kuklası olduğunu dile getiren Bahçeli, "Hiç kimse, bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söyleyemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımız, acısı bizim acımız. Halep'te sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG/YPG. DEM Parti yetkililerinin 'Türkiye'yi uyarıyoruz' diyerek başlayan söz ve açıklamaları, SDG/ YPG'yi arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü, sorunlu bir dil. Terörsüz Türkiye'nin adım adım gerçekleştidiği süreçte her türlü fedakarlık yapılıyorken birden bire Halep gerekçesiyle sokaklara dökülmek, sivri dile saplanıp kalmak, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar meseleyi bağlamından koparıp

istismar etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacak" şeklinde konuştu.

'SORUMLULUK AHLAKI' VURGUSU

Bahçeli, "Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türk'e haram çünkü biz kardeşiz. SDG/ YPG'nin Ankara'ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye getirilmiş açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden akıl tutulması. İsrail'in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacak?

Muhatap, PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değil. DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönündeki demokratik, dengeli mücadelesini görmekle beraber, eski hastalıkların tekrar ve zaman zaman nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla çatışacağını düşünüyorum. Bu parti Türkiye'nin partisi, bu haliyle Türkiye'ye parmak sallaması asla ve kata meşru, makul görülemeyecek" dedi. Türk milletinin müsterih olmasını isteyen Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı çatışma için değil, kardeşlik için var. Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı

"SİYONİZMİN ATINDAN DÜŞECEKLER"

Küresel kurum ve kuruluşlardan kademeli olarak çekilen ABD'nin dünyayı ateşe sürüklediğini belirten Bahçeli, "İnsanlığın sonunu hazırladığı, kıyamet senaryolarına ilkel inanç ve politik dağılma eşliğinde refakat ettiği artık inkarı zor gerçek olarak karşımızda. Trump'ın zincirleme çılgınlıkları, dünyayı karanlık uçurumun kenarına kadar sürükledi. ABD'nin küresel yok oluştan önce kendi sonunu hazırladığı ortada. Bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD. Dünya ABD ve İsrail'den müteşekkil değil. Birleşmiş Milletlere üye diğer 191 ülke meydanın boş olmadığını göstermeli. Siyonizm'in atına binen nevzuhur kovboylar mutlaka bu attan düşerek inecek" dedi. İran'daki olaylara da değinen Bahçeli, "İran'ın sancı içinde kıvranması Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit ediyor. İran'ı felç etmek için örtülü operasyon yapan siyasi, askeri ve ekonomik tehditlerle köşeye sıkıştırmaya çalışan mihrakların hüviyetleri belli. Gezi Parkı olaylarıyla İran'daki malum olaylar arasındaki benzerlikler üzerine dikkatle düşünmenizi özellikle temenni ediyorum" diye konuştu.