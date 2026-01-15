Eski futbolcu Ümit Karan gözaltında!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Şüpheli Karan, dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Ümit Karan'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

15 şüphelinin testi pozitif çıktı

Öte yandan soruşturma kapsamında kan ve saç örneği alınan ve aralarında Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in de yar aldığı 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.