Haberler Gündem Mansur Yavaş'tan ilginç çıkış! 'Sorun yok' dedi, aynı gün ASKİ suları kesti Mansur Yavaş'tan ilginç çıkış! 'Sorun yok' dedi, aynı gün ASKİ suları kesti Son dakika haberleri... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da kuraklık ve altyapı sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine ilişkin konuştu. Yavaş başkentte su sıkıntısı olmadığını savunurken, aynı dakikalarda belediyeye bağlı ASKİ, su kesintisi duyurusu yaptı. SABAH









CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün Ankara'da kuraklık ve altyapı sorunu nedeniyle yaşanan su kesintilerine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Ankara'da aylardır devam eden su kesintileri vatandaşın günlük hayatını felç ederken, Yavaş'tan kamuoyunun tepkisini çeken bir açıklama geldi. Yavaş, başkentte su sıkıntısı yaşanmadığını savundu.

KRİZİ İNKÂR ETTİ Mansur Yavaş, yaşanan su krizini inkâr ederek, kesintileri "algı operasyonu" olarak nitelendirdi. Yavaş açıklamasında, "Ankara susuz kaldı, evlerde su yok, Ankara çöktü" diye haberler yapılıyor. Kameraları alıp sokak sokak gezerek bu şehirde hayat durmuş gibi algı üretiyorlar. Amaç başarılı CHP'li belediyelere operasyon" ifadelerini kullandı.