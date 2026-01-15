Savunma sanayisinde Türkiye çağ atladı

"İYİ Kİ YOLA ERKEN ÇIKMIŞIZ" Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi çok önceden gördüğünü ve önemli mesafeler aldığını kaydeden Yılmaz, "İyi ki yola erken çıkmışız. Dünyamızın bugün içinden geçtiği sürece baktığımız zaman bunun önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bugün dünyada güç siyasetinin egemen olduğu bir ortamdayız. Uluslararası kurumların, kuralların zayıfladığı, uluslararası hukukun etkili olamadığı bir dönemdeyiz. Bilim ve teknoloji üretip, bunu kalkınma süreçlerine yaygınlaştıran ülkelerin geleceği inşa ettiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük başarı ortaya koymuş durumda. Geçmişte başkalarından parasını vererek alamadığımız ürünleri bugün biz tüm dünyaya ihraç eder duruma gelmiş durumdayız" ifadelerine yer verdi.





ÇİFT HANELİ İHRACAT YAPILDI

Savunma sanayii ihracatının geçen yıl aralık ayında aylık 2 milyar dolar, yıllık ise 10 milyar doların üstüne çıktığına dikkati çeken Yılmaz, "Tarihimizde ilk defa savunma sanayiinde çift haneli ihracat rakamlarına ulaşmış olduk. Bu hepimize büyük bir gurur verdi. Bu konuda da emeği geçenleri yürekten tebrik ediyoruz. 185 ülkeye ihracat yapıyoruz, 230 kalemde çeşitlilik sağlamış durumdayız ve artık Türkiye

küresel bir oyuncu. 3 bin 500'ü aşkın firmamız var, bin 400'ün üzerinde proje yürütülüyor. Bu alanda 100 bin doğrudan istihdam var. 20 milyar doların üzerinde ciro büyüklüğüne ulaşmış durumdayız" diye konuştu. Yılmaz, savunma sanayiinde elde edilen yetkinliklerin zamanla ekonominin tamamına sirayet ettiğini belirterek, "Diğer sektörleri de etkiliyor, dönüştürüyor. Buradaki çaba sadece savunma sanayii ile ilgili değil, ekonomimizin tamamında teknolojiye dayalı yüksek katma değerli bir yapı inşa etmemiz açısından son derece önemli. Bu açıdan da daha bütüncül olarak bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.