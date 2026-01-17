“Rum tarafının söylemleri bizim için yok hükmünde”

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin özel bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Her zaman söylediğimiz gibi aramızdaki ilişki başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilere hiçbir şekilde benzemez, benzetilemez" dedi. Cevdet Yılmaz ise, "Rum tarafının adadaki askeri varlığımıza ilişkin söylemlerini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, yok hükmünde sayıyoruz. Kendilerinin tek taraflı olarak birtakım uluslararası çevrelerle adanın ve bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyen adımlarını da görmemiz lazım. Türk askerinin buradaki varlığı sadece KKTC'ye, Kıbrıs Türk halkına değil tüm adaya istikrar, güven getirmiştir" dedi.