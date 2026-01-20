‘Terörle mücadele kesintisiz sürmelidir’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yayınladığı kararnamenin 1. maddesinde yer alan, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir" ifadesine dikkat çekerek, bu adımın Suriye'deki tüm etnik ve mezhebi gruplara yönelik kapsayıcı bir yaklaşımın kanıtı olduğunu vurguladı. Çelik, "Bu adım Suriye'deki tüm etnik ve mezhebi gruplara dönük aynı yaklaşımın üretileceğinin de kanıtıdır. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu zamanlardan itibaren, Esad rejiminin henüz katliamlara başlamadığı dönemlerde, Esad'la yaptığı görüşmelerde Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin haklarını da ısrarlı şekilde gündeme getirdiğini tekrar hatırlatalım" ifadelerini kullandı.

'İLKELERE AYKIRIDIR'

ÖMER Çelik, "DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin kesintisiz sürmesi açık bir gerçek ve gerekliliktir. Ayrıca SDG terör örgütünün faaliyetleri ve "talimatıyla hareket ettiği odakların siyasi hedefleri" hem Suriye hem Türkiye için tehdit teşkil etmektedir" dedi. Çelik, 'SDG'nin "devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu' gibi hareket etmeyi hedeflemesi, kötülük üretmek isteyen odaklar tarafından kendisine verilen bir görevdir. Ama bu Suriye gerçeklerine ve tek Suriye ve tek ordu ilkesine aykırıdır. Defalarca söylediğimiz gibi devlet içinde devlet ve ordu içinde ordu olmaz. Terör örgütlerinin paralel devletçik ve paralel ordu gibi hareket etmesi ise kötülük üretmeye çalışan odakların aparatı olduklarının delilidir. "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" iç içe süreçlerdir; birbirinden ayrılamaz. Terörsüz bölgeye karşı çıkmak ağır bir siyasi çelişkidir" dedi.