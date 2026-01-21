Devlet Bahçeli: “Gazze’de barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı”

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Gazze meselesine değinerek, "Başta ABD olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum. Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalı, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı. Haydi hodri meydan diyoruz" dedi.

CHP YÖNETİMİNE YÜKLENDİ

SURİYE'DE yaşanan gelişmelere de değinen Bahçeli, "SDG/YPG yuvalandığı sahalardan Suriye ordusunun müessir mücadele yeteneğiyle söküldü, nihayet Fırat'ın batısından sürüp çıkarıldı. Son gelişmeler hem Suriye, hem de bölge ülkeleri ve Türkiye'miz adına son derece müspet ve kayda değer. Terörsüz Bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG/YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği açık. Kürt kardeşlerimiz başka SDG/YPG başka. SDG/YPG terör örgütü, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan" dedi. Terörsüz Türkiye'nin basit oyunlara kurban verilmeyecek kadar hayati olduğunu dile getiren Bahçeli, "Kızılelma'nın şafağında hep birlikte buluşacağız. Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracağız, karanlık senaryoları yırtıp atacağız" dedi. CHP'ye yüklenen Bahçeli, "İşi gücü istismar. CHP'nin muhalif siyaseti Türkiye'ye karşı kurgulandı. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk ve rüşvet çarkına, uyuşturucu, kumar alemlerine akan kaynaklarına aklımız ermez" şeklinde konuştu. Son haftalardaki uyuşturucu operasyonları hakkında da konuşan Bahçeli, "Sanatçı ve medya mensupları uyuşturucuyla anılıyor. Ünlüsü ünsüzü bataklıkta çırpınıyor. Bir özel jette her türlü iğrençlik sahne alıyor. Ülkemiz merhum Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü isimli eserini adeta aratmıyor. Önüne gelen Bihter olmuş, önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş" ifadelerini kullandı.