Suriye’de SDG’nin varlığı sona eriyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/ SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin önceki gün Şam'da yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. "Bir ve bütün Suriye" hedefleyen Şam yönetimi "Deyrizor ve Rakka hükümete devredilecek. Haseke'ye de vali atanacak. Haseke'deki unsurlar Savunma Bakanlığına devredilecek" dedi, aksi halde operasyonların süreceğini net bir şekilde bildirdi. Abdi, zaman kazanmaya yönelik tutum sergiledi, ayak diredi. Terör örgütü YPG/SDG, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki terör örgütü DEAŞ mensubu 120 teröristi serbest bırakarak baskı oluşturmak istedi.

BASKI KURMAK İSTEDİLER

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonu yürüttüklerini ve operasyonda 81 DEAŞ'lı terörist yakalandığını, geriye kalanları arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 18 Ocak'ta Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasında Haseke konusunda, "Tüm sivil kurumların Suriye devletine bağlı kurum ve idari yapılarla entegrasyonu sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan, PKK/YPG/SDG bölgedeki varlığını sona erdirmemek için her yola başvurdu. "DEAŞ gardiyanlığı" bahanesiyle yıllardır destek aldıkları Batılıları ikna etmek için yine bu konuyu gündeme taşımak istediler. DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktılar ve Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı yalanını yaymaya çalıştılar. DEAŞ'a tarihindeki en büyük darbeyi vuran Türkiye'yi hedef alan bu provokasyon da istedikleri neticeyi vermedi.

HASEKE NEDEN ÖNEMLİ?

Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türkiye ve Irak sınırında yer alan ve güvenlik sahalarının kesişim noktasında, stratejik bir konumda bulunan Haseke'de Suriye'nin en hassas güvenlik dosyalarından biri olan El Hol Kampı yer alıyor. El Hol ve Roj Kampında DEAŞ'lı teröristlerin dul eş ve çocuklarının da bulunduğu on binlerce kişi bulunuyor. Bu konu "Terörsüz Suriye" sürecinin en hassas başlıklarından biri olarak görülüyor. Buraların Suriye yönetiminin ana aktör olduğu bir koalisyonla kontrol altına alınması üzerinde duruluyor. Bu kampların terör örgütünün idaresinden alınmasıyla teröristlerin Batı'dan destek almak için ellerinde tuttukları son bahane de ortadan kalkacak. Bu süreçte ABD'nin de dahil olduğu birçok ülkeyle fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. DEAŞ mensuplarının tutulduğu gözaltı ve cezaevi tesislerinin varlığı sebebiyle bölgedeki gelişmeler uluslararası etki yaratıyor. Haseke kent merkezinde ayrıca Suriye'de DEAŞ mensuplarının tutulduğu en büyük ve en bilinen cezaevlerinden biri olarak bilinen Guvêran cezaevi yer alıyor. Suriye yönetimi kamp ve cezaevlerinin kontrolünü ele alabileceğini ifade ediyor. Haseke, stratejik konumunun yanı sıra Suriye'nin en zengin petrol ve doğalgaz havzalarına sahip olduğu için ekonomik kalkınma konusunda kritik öneme sahip. İç savaş öncesi Suriye petrolünün yüzde 60'ı Haseke ve çevresinden çıktığı biliniyor. Rümeylan, Süveydiye ve Karaçok havzaları bu bölgede bulunuyor.