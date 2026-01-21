TBMM, hain saldırıya karşı tek yürek

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk bayrağına yönelik alçak saldırı kınandı. Türk askerinin Somali'de 1 yıl daha görevde olmasını öngören tezkerenin kabul edildiği görüşmede TBMM Genel Kurulu, Nusaybin sınırındaki hain saldırıya karşı tek yürek oldu.

BİZİ BİRLEŞTİREN YEGANE UNSUR

DEM Parti'nin Kamışlı'nın tam karşısında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlediği grup toplantısına katılan kalabalığa provokasyon amaçlı karışan bir avuç kansız, sınırdaki Türk bayrağını gönderden indirip Türk askerlerine saldırmıştı. Meclis Başkanvekili Celal Adan saldırıyı "Türk milletinin birliğine, merhametine ve şefkatine ihanet" olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Bu girişim, milletin birliğine kastetmek isteyenlerin provokasyonudur. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler cezalandırılacaklar." Adan'ın ardından grup başkanvekilleri sırayla söz alarak tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi: Özlem Zengin (AK Parti): "Bayrak bizi birleştiren yegane unsurdur. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün burada yan yana duruşumuz Türkiye için çok anlamlıdır." Turhan Çömez (İyi Parti): "Türk bayrağı bu aziz vatanın birliğini temsil eder. Bu ihanet en sert şekilde karşılık bulacaktır." Filiz Kılıç (MHP): "O kırmızı, toprağa düşen yiğitlerin şah damarından gelir. Gerekenin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." Murat Emir (CHP): "Bayrağımızın kirli ellerle indirilmeye çalışılmasını asla kabul etmeyiz."