Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 14 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülerinde içinde yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında bir yeni gelişme daha ortaya çıktı. Saç ve kan örnekleri alınan şüphelilerden 14'ünün test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. İşte o 14 isim...

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon kapsamında; ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, "Ciciş Kardeşler"den Ceyda Ersoy, Türkiye Karate Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, sosyal medya fenomenleri Berna Arıcı, Saniye Deniz, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek ile birlikte toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

14 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Kan ve saç örneği alınan şüphelilerden test sonucu pozitif çıkan isimler şöyle sıralandı:

Bebek Otel işletmecisi Arif Altunbulak

Sosyal medya fenomeni Merve Eryiğit

Oyuncu Doğukan Güngör

"Ciciş Kardeşler"den Ceyda Ersoy

Modacı Sedef Selen Atmaca

Spiker Ece Cerenbeli

Merve Uslu

İşletmeci Veysel Avcı

Sosyal medya fenomeni Saniye Deniz

Modacı Lerna Elmas

Ceren Yıldırım

Türkiye Karate Şampiyonu Gözde Anuk

Estetisyen ve güzellik danışmanı Suat Yıldız

Binnur Buse Alper

TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR

Soruşturma kapsamında test sonucu negatif çıkan isimler ise şu şekilde:

Model Özge Bitmez

Modacı Sevgi Taşdan

Gülsüm Bayrak

Sosyal medya fenomeni Burak Altundağ

Gizem Özköroğlu