Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 14 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülerinde içinde yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında bir yeni gelişme daha ortaya çıktı. Saç ve kan örnekleri alınan şüphelilerden 14'ünün test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. İşte o 14 isim...
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI
Operasyon kapsamında; ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, "Ciciş Kardeşler"den Ceyda Ersoy, Türkiye Karate Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Gözde Anuk, sosyal medya fenomenleri Berna Arıcı, Saniye Deniz, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek ile birlikte toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
14 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF
Kan ve saç örneği alınan şüphelilerden test sonucu pozitif çıkan isimler şöyle sıralandı:
Bebek Otel işletmecisi Arif Altunbulak
Sosyal medya fenomeni Merve Eryiğit
Oyuncu Doğukan Güngör
"Ciciş Kardeşler"den Ceyda Ersoy
Modacı Sedef Selen Atmaca
Spiker Ece Cerenbeli
Merve Uslu
İşletmeci Veysel Avcı
Sosyal medya fenomeni Saniye Deniz
Modacı Lerna Elmas
Ceren Yıldırım
Türkiye Karate Şampiyonu Gözde Anuk
Estetisyen ve güzellik danışmanı Suat Yıldız
Binnur Buse Alper
TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR
Soruşturma kapsamında test sonucu negatif çıkan isimler ise şu şekilde:
Model Özge Bitmez
Modacı Sevgi Taşdan
Gülsüm Bayrak
Sosyal medya fenomeni Burak Altundağ
Gizem Özköroğlu