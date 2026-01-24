Ebru Gülan, Mehmet Akif'in uyuşturucu sarmalını tek tek anlattı: Birlikteliklerimizi kayda alıyordu!









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden gazeteci Ebru Gülan'ın ifadesi büyük yankı uyandırdı. Gülan, Ersoy ve Ateş'in şişe çevirmece oyununda içsel taleplerde bulundukları ve uyuşturucu maddeye alıştırdığını iddia etti. TERÖR TUZAĞINA DÜŞEN ABLASI İLE GÖRÜŞTÜ Ebru Gülan, 2017 yılında ablasının kaybolduğunu, bir süre sonra Kuzey Irak'tan kendisini aradığını belirtti. Aynı dönemde Mehmet Akif Ersoy'un referandum nedeniyle Erbil'e gideceğini öğrenmesi üzerine birlikte Irak'a gittiklerini anlatan Ebru Gülan, burada ablasıyla görüştüklerini söyledi. Gülan, görüşme sırasında Ersoy'un bir savcıyı aradığını öne sürerek, ablasının Türkiye'ye dönerek itirafçı olması yönünde telkinde bulunulduğunu, ancak ablasının bu teklifi kabul etmediğini ve Türkiye'ye dönmediğini ifade etti.

UYUŞTURUCUYLA AKİF İLE TANIŞTI Uyuşturucuyu ilk kez Ersoy'un evinde gördüğünü ileri süren Ebru Gülan, "Akşam Mehmet Akif eve geldi, 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek' dedi. Veyis Ateş geldi… Çok zaman geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk uyuşturucu madde kullanışımızdı. Ertesi gün uyuşturucudan kaynaklı çok kötü olmuştum. Akif'i arayarak bir daha Veyis'i görmek istemediğimi söyledim" dedi.