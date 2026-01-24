Ebru Gülan, Mehmet Akif'in uyuşturucu sarmalını tek tek anlattı: Birlikteliklerimizi kayda alıyordu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden gazeteci Ebru Gülan'ın ifadesi büyük yankı uyandırdı. Gülan, Ersoy ve Ateş'in şişe çevirmece oyununda içsel taleplerde bulundukları ve uyuşturucu maddeye alıştırdığını iddia etti.
TERÖR TUZAĞINA DÜŞEN ABLASI İLE GÖRÜŞTÜ
Ebru Gülan, 2017 yılında ablasının kaybolduğunu, bir süre sonra Kuzey Irak'tan kendisini aradığını belirtti. Aynı dönemde Mehmet Akif Ersoy'un referandum nedeniyle Erbil'e gideceğini öğrenmesi üzerine birlikte Irak'a gittiklerini anlatan Ebru Gülan, burada ablasıyla görüştüklerini söyledi. Gülan, görüşme sırasında Ersoy'un bir savcıyı aradığını öne sürerek, ablasının Türkiye'ye dönerek itirafçı olması yönünde telkinde bulunulduğunu, ancak ablasının bu teklifi kabul etmediğini ve Türkiye'ye dönmediğini ifade etti.
UYUŞTURUCUYLA AKİF İLE TANIŞTI
Uyuşturucuyu ilk kez Ersoy'un evinde gördüğünü ileri süren Ebru Gülan, "Akşam Mehmet Akif eve geldi, 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek' dedi. Veyis Ateş geldi… Çok zaman geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık. Ben ve Akif'in ilk uyuşturucu madde kullanışımızdı. Ertesi gün uyuşturucudan kaynaklı çok kötü olmuştum. Akif'i arayarak bir daha Veyis'i görmek istemediğimi söyledim" dedi.
"VEYİS ATEŞ BEN DE TRAVMA YARATTI"
İfadesinde Veyis Ateş'in uyuşturucu etkisi altındayken kendisine karşı rahatsız edici hareketlerde bulunduğunu söyleyen Gülan, bu olay sonrası ciddi bir korku ve travma yaşadığını ifade etti. Bu nedenle Ersoy ile büyük bir tartışma yaşadıklarını ve ayrıldıklarını belirtti. Ebru Gülan, Ersoy'un, Veyis Ateş'in kendisinde travma yaratmasına rağmen, davetlerde özellikle aynı ortamda bulunmalarını sağladığını ileri sürerek "Buluşmalardan birinde Veyis, Akif ve başka kadınlar vardı. Burada uyuşturucu madde kullandık, maddeyi getiren Veyis idi. Burada olan kadınları tanımadığım ve Mehmet ile olan alakalarını bilmediğim için kavga çıktı ve evi terk ettim" dedi.
ŞİŞE ÇEVİRME OYUNLARIYLA CİNSEL İLİŞKİ
İfadesinde Mehmet Akif Ersoy'un kendisini arayarak çok kez davet ettiğini Ersoy'un ve başkasının evlerinde defalarca uyuşturucu kullandıklarını söyledi. 2020'in son günü yılbaşı gecesinde Akif'in evinde toplandıklarını yine burada kavga etmeleri sonunca ayrıldıklarını ve bir daha barışmadıklarını anlatan Ebru Gülan, "Mehmet Akif bana Ahmet Göçmez ve Pınar ile uyuşturucu kullandıklarını söylemişti. 2019 8 Mart Dünya kadınlar gününde Akif'in Piyalepaşa'daki evine gittik. Orada Mustafa Manaz, adını hatırlamadığım bir kadın vardı. Hep birlikte salonda şişe çevirmece oynadık. Oyunda daha çok cinsel içerikli birbirimize 'üzerini çıkart, soyun, onu öp, öpüş' vs. şeyler yapıyorduk" dedi.
"VEYİS İLE 3 DK YAN ODADA…"
Gülan, bir başka gün yine aynı oynu oynadıklarını belirterek "Bu şişe çevirmece oyununu Veyis Ateş'le birlikte de oynadık. 'Sütyenini çıkar gel, Veyis'le 3 dk yan odada vakit geçir' vs. şeklinde teklifler oluyordu. Benim yakın kız arkadaşlarımın hemen hemen hepsiyle birlikte bu oyunu oynadı ve onlarla ilişkiye girmişti" dedi.
OYUN İLE YUMUŞATIP UYUŞTURUCUYA DÜŞÜRDÜLER
İtiraf dolu ilfadesinde son olarak Ebru Gülan, "Bugün bu olaylara uzaktan baktığım zaman bu kişiler sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerliyorlardı. Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı. Bu olaylara tepki gösterdiğim zaman hemen başka bir kadını bulup bu işleri onunla yapıyorlardı. Bu şekilde kadınlar arasında rekabet ortamı oluşturuyorlardı. Etrafındaki kızlara kendini yetersiz ve uyumsuz hissettiriyorlardı"
"AKİF İLİŞKİLERİ KAYDA ALIYORDU"
"Bu olayları normalleştiriyorlardı hatta 'Bak Pınar'la bu işleri yaptık ve evlendik' diyordu. Kendi evinde olan ilişkilerini ve olayları da telefonla video kayda alıyordu. Akif, yaşadığımız olayları ayrıldıktan sonra beni bile manipüle etmek için kullanıyordu. Ayrıldıktan sonra birlikte olduğum kişiyi kendi evine ısrarla davet ederek benim için 'Dönüp dolaşıp yanıma gelecek' demişti. Hatta Pınar ile bu olaya inat olsun diye evlendiğini iki sene boyunca söyledi. Pınar ile balayına gittiği ilk günden beni görüntülü arayıp manipüle etmişti. Boşandığı zaman beni arayıp 'Sen de evlenip boşanıp bana geleceksin buna borçlusun demişti" dedi.