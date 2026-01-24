  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Meteoroloji uyardı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek uyardı! Türkiye genelinde kar yağışı ve sağanakların olduğu bugünlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek uyardı! Türkiye genelinde kar yağışı ve sağanakların olduğu bugünlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. İşte güncle Ege bölgesi ve İzmir'de hava durumu detayları...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

