Haberler Gündem Meteoroloji uyardı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu Meteoroloji uyardı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek uyardı! Türkiye genelinde kar yağışı ve sağanakların olduğu bugünlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu... HABER MERKEZİ









Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek uyardı! Türkiye genelinde kar yağışı ve sağanakların olduğu bugünlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. İşte güncle Ege bölgesi ve İzmir'de hava durumu detayları...

EGE Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu