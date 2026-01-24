Cemil Tugay'dan şok hamle! 3 bina için 50 avukat

50 AVUKAT GÖREV YAPIYOR

Ardından da Kültürpark'taki hollerde hizmet veren ve içinde 50 avukatın görev yaptığı İZBB Hukuk İşleri Müdürlüğünü Egemenlik Evi Binasına taşıma kararı aldı.

HUKUK İŞLERİ APAR TOPAR BİNAYA TAŞINDI

Tugay'ın talimat vermesi ile apar topar taşınma işlemlerine başlandı. Tugay'ın binayı kaptırmamak için kadrosu belediyede bulunan 50 avukatı Egemenlik Evine yığması kulisleri de hareketlendirdi. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Başkan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü binayı ellerinden almasın diye belediyenin bütün avukatlarını Egemenlik Evi Binasına yığdı.' yorumlarına neden oldu. Şimdi tüm gözler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tahliye için tanıdığı yedi günlük süreye çevrildi.