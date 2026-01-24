Suriye’de ateşkes 15 gün uzatıldı!

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ateşkesin uzatılması kararı, DEAŞ mahkûmlarının SDG hapishanelerinden Irak'a tahliyesine yönelik Amerikan operasyonunu desteklemek amacıyla alındı.

ENTEGRASYON SÜRESİ DOLDU

Suriye hükümetinin YPG'ye entegrasyona dair somut bir plan sunması için verilen 4 günlük süre dolarken, şuana kadar somut bir adımda atılmadı. Yetkililer, Suriye Ordusu Harekat Başkanlığı emir beklerken, her türlü seçeneğin masada olduğu ifade edildi.

PKK SURİYE'YE GİREREK YASALARI İHLAL EDİYOR

Dıişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, terör örgütü PKK militanlarının Suriye topraklarına girmesinin uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlal olduğunu belirterek, "PKK bir terör örgütü olması nedeniyle, Suriye yasalarını da ihlal ediyor. Bu ihlallere karşı yasal adımlar da atılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Halep Valiliği, YPG'nin kontrolündeki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısındaki Aynel Arap (Kobani) Kentine Kaymakam ve Emniyet Müdürü Ataması yaptı. Suriye Ordusu, YPG kontrolündeki Haseke bölgesindeki cephe hatlarına askeri takviye gönderiyor.