Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü: Gazze geçiş sürecinde iki ülkenin önemli görevleri var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Fidan, Fransız mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, kendisiyle çok verimli görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye-Fransa ilişkilerine değindiklerini söyledi.
Fransa-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini, Fransa ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları detaylıca ele alma imkanı bulduklarını aktaran Fidan, iki ülke cumhurbaşkanlarının, Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da ileri taşınması için kendilerine siyasi direktiflerini verdiğini belirtti.
Fidan, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkiler nasıl daha ileriye taşınabilir diye var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.
Türkiye-AB konularında da şu anda mevcut olan tıkanıklığın aşılmasına ve neler yapılabileceğine dair meslektaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz şu anda önümüzde birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi. Yani bu konuyu nasıl ilerletebiliriz, neler yaparız, diğer birtakım aramızda var olan konular neler, onları da görüştük. Ayrıca Avrupa güvenliği kapsamında NATO'nun içerisinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz, neler yapılabilir, bu konuyla da ilgili gerçekten nitelikli görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
"İki ülkenin hem NATO'da hem Avrupa güvenliğinde oynadığı önemli rolü dikkate aldığımızda burada da yapabileceğimiz çok şeyler olabileceğinin, bunun için de daha fazla bir araya gelip bazı konuları tartışmamız gerektiğinin altını çizdik." diyen Fidan, bölgesel konularla ilgili Fransa ile Türkiye'nin önünde büyük bir iş birliği ve görüşme dosyası olduğunu aktardı.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINDI
Bölgesel konularla ilgili iki ülkenin önünde büyük bir iş birliği ve görüşme dosyası bulunduğunu vurgulayan Fidan, bunlar arasında Suriye, Gazze, İran'daki gelişmeler, Akdeniz güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel güvenliği ilgilendiren konular olduğu bilgisini paylaştı.
Fidan, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin kesintisiz devam etmesi için neler yapılacağını da ele aldıklarına, bunun önemli bir mesele olduğuna dikkati çekti.
Fransız mevkidaşıyla Gönüllüler Koalisyonunun devam eden çalışmaları ve bu konuda Türkiye'nin yapabileceği katkılar ile Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerde gelinen son aşamayı da masaya yatırma imkanları olduğunu belirten Fidan, konuşmasında belirtemediği birçok konu olduğunu, bunun da iki ülke ilişkilerinin "konu seti genişliğini" gösterdiğini söyledi.
Fidan, Fransız mevkidaşına ziyareti ve nitelikli görüşme nedeniyle teşekkürlerini sundu.
"FRANSA TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜLER KOALİSYONUNA KATILIMINI DESTEKLİYOR"
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise, Türkiye ile sürekli ve yakın iş birliği ve iletişimin bulunduğunu belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un her konuda görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.
Barrot, dışişleri bakanları olarak da görüşmelerinin her zaman devam ettiğini, bölgesel ve uluslararası istikrar için bunun son derece önemli olduğunu söyledi.
Terörle mücadelenin ikili iş birliğinin önemli konularından biri olduğuna dikkati çeken Barrot, iki ülkenin terör örgütü DEAŞ dahil önemli tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
Barrot, bu çerçevede Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını aktararak Suriye'de hızlı bir ilerleme olduğunu kaydetti.
Ukrayna'ya destekten bahsettiklerine değinen Barrot, "Fransa, Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonuna katılımını destekliyor ve olumlu buluyor. Rus saldırılarına karşı baskıyı artırmalıyız. Rusya'nın petrol kaynaklarını azaltmalıyız. Bu kapsamdaki hayalet filo ile mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Karadeniz için bu önemli." ifadelerini kullandı.
Barrot, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin garantörlerinden biri olduğunu belirterek, ateşkesin sağlandığından emin olunması gerektiğini söyledi.
"TÜRKİYE VE FRANSA GAZZE'DE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"
İnsani koridorlar vasıtasıyla insani yardımların Gazze'ye ulaştığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Barrot, "New York'taki beyanname kapsamında iki devletli çözüm için, Türkiye'nin ve Fransa'nın Gazze'de siyasi geçiş sürecinde oynayacak önemli görevleri var." dedi.
Barrot, Güney Kafkasya'da ise Fransa'nın Ermenistan-Azerbaycan ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini desteklediğine işaret ederek "Bu kapsamda sınırların yeniden açılması, her iki devletin egemenliği kapsamında bölgesel etkinliğin artırılması, bölgenin refahı ve herkesin faydası için son derece önemli." diye konuştu.
Fidan ile görüşmede NATO kapsamındaki iş birliğinden de bahsettiklerini anlatan Barrot, temmuzda Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
"TÜRKİYE VE FRANSA KÜRESEL ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK"
Barrot, Fransa'nın NATO çerçevesinde Grönland'da düzenlenebilecek bir tatbikata katılmaya hazır olduğunu belirtti.
Fransa ve Türkiye'nin uluslararası alanda oynayacağı rollere ilişkin Barrot, "İki ülke de küresel konularda önemli bir görev üstlenecek. Fransa G7'nin başkanlığını, Türkiye ise (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) COP31'i ağırlayacak. Bu çerçeve içerisinde iletişimimizi sürdürmemiz son derece elzem. Biyoçeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulardaki etkinliklerimiz son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Türkiye-Fransa ortaklığının her seviyede ve aşamada son derece yoğun olduğunun altını çizen Barrot, bunun örneğinin ise ekonomik alanda iş birliği olduğuna işaret etti.
Barrot, 2025'te ticaret hacmi açısından 23 milyar avroyu aştıklarını aktararak, bunun daha da ötesine geçmeyi öngördüklerini söyledi.
Türkiye'de 400'den fazla Fransız şirketin bulunduğunu ve 143 bin istihdamın mevcut olduğunu kaydeden Barrot, bu bağlamda son yıllarda 3 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
"TÜRKİYE İLE ORTAKLIK SON DERECE ÖNEMLİ"
Barrot, bu ortaklığın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa kıtasının "otonomik bağımsızlığı" için de son derece önemli olduğunu vurguladı.
Bakan Barrot, Türkiye ile Fransa arasında görüş farklılıkları olsa da iki ülkenin her zaman uzlaşı, iş birliği ve dayanışma zemini bulma konusunda çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.
Fransa'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insani yardım hareketini derhal hayata geçirdiğine işaret eden Barrot, bu bölgedeki yeniden inşaat çalışmalarında yaşanan ilerlemeyi başarı ve takdirle karşıladıklarını ifade etti.
Barrot, Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi olduğuna değinerek, bu süreçte önemli meselelerin her zaman birlikte ele alındığını vurguladı.
Bu kapsamda, karşılıklı ortak sorumluluk bilinci çerçevesinde Bakan Fidan ile konuşmaya her zaman devam edeceklerini belirten Barrot, 2026'nın Fidan'ın her türlü girişiminde mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni etti.