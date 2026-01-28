DMM, ’Suriye’de YPG İHA’sı iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir.

Kamuoyunun bu tür içeriklere itibar etmemesi önem arz etmektedir."