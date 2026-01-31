İran’da Bender Abbas Limanı’nda patlama! İlk açıklama geldi!

ABD ile İran arasında İran basınında yer alan haberlere göre, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10 KİŞİ İSE YARALANDI

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI İDDİALARI YALANLADI

İran medyası patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu iddia etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsiri'ye yönelik suikast iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan Tengsiri'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialar yalanlanarak "Hürmüzgan'da Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'na bağlı karargaha İHA saldırısı gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karargahta hiçbir bina zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.