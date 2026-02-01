AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’nin birliğine dönük politika izledik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"DEPREMİN YARALARI SARILMAYA DEVAM EDİYOR"

"Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor.

Teşkilatımız deprem bölgesinde olacak. Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz.

GAZZE MESAJI

Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor. İran'daki gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. Müzakerelerde sonuç alınacak mı, saldırı mı ortaya çıkacak diye bu gündemler gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu tabloda bu şoklar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını bir kere daha gösteriyor.

"KÜRESELCİLER DE 'DÜNYA 5'TEN BÜYÜK' DİYOR"

Cumhurbaşkanımız düzendeki ikiyüzlülüğe dikkat çekti. Küreselciler de "Dünya 5'ten büyük" diyor.

Suriye'nin birliğine dönük politika izledik. Suriye teröristlerin değil Suriyelilerindir.

Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge ayrılamaz.

Türkiye çatışmanın değil barışın tarafıdır.

Teröristler Kürtlerin temsilcisi değildir."