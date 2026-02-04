MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Huzursuz bir dünyada kimse güvende değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'mizin geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. İnsanda iki adet şuur vardır. Biri adalet ve diğeri tarih şuurudur. Huzursuz bir dünyada kimse güvende değildir" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ilgili skandal sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Özgür Özel'in Suriye açıklaması hezeyandır. Sayın Özel, zırvayı bırak. Konuşmanın seni komik durumlara düşürdüğünü anla" dedi

TAM ANLAMIYLA SİYASİ AHMAKLIK

Özgür Özel'in Suriye açıklaması hezeyandır. Sayın Özel, zırvayı bırak. Konuşmanın seni komik durumlara düşürdüğünü anla. Dilinin altındaki baklayı çıkar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağladığı için uykularının kaçtığını itiraf et. CHP Genel başkanının erken seçim konuşması tam anlamı ile siyasi ahmaklıktır. Erken seçim gündeme alınmayacak. Seçim kapısını arala dese de bizim aralayacağımız Türkiye ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır. Başka kapısından medet ummak CHP'nin dileği olsa da Cumhur İttifakı'nın ucuz gündemlerin peşinden gitmesi siyasi akıl dışıdır. Seçim günü gelip çattığında, istismarcı, kumarcı, komisyoncu, yolsuzluk çetesine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecek. EMPERYALİST VANDALLIK

ABD, Venezuela'dan sonra İsrail'in tahriki ile İran'a karşı operasyon ihtimali sadece komşu ülkemiz için değil dünya için tehlikedir. İran'a askeri hareket yolu ile sözde ılımlı köstebek liderleri iş başına getirme senaryolu felaketleri tetikleyecektir. Siyonizm'in dürtmesi ile ABD'nin İran'ı vurması kabul edilemez emperyalist vandallık olacaktır. İran'ın ve diğer bağımsız devletlerin geleceğini temin edecek tek güç kendi halklarının haysiyetidir. Sayın cumhurbaşkanımızın uzlaştırma çabası takdire layıktır. İran'ın, Suriye'nin güvenliği bölgenin huzurunun kilit taşıdır. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz. Tarafların aklı selim orta yolu bulması sisi dağıtacaktır. Epstein belgeleri dünya kamuoyuna oturmuştur. Kan donduran iğrençliklerin yaşanması, skandallar furyası insanım diyen herkesin midesini bulandırmaktadır. Kaynayan küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Dünya yaşanabilir olmaktan çıkmakta.