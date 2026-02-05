  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Başkan Erdoğan davet etmişti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Başkan Erdoğan davet etmişti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri...Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan davet etmişti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin Altıncı Toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

"İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA