Casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında çarpıcı detaylar: Seçmenlerin özel mesajlarına ulaşıp, ajanlarla iletişime geçmişler

"BEN TÜM YAZIŞMALARI SİLİYORUM" İddianamede, Gün'ün, 27 Mayıs ve 4 Temmuz 2020'de CHP başlığıyla kaydettiği notla ilgili, "Şüpheli Gün'ün seçimlerde hangi yönde ve hangi amaçlara yönelik çalışmalar yapılacağına ilişkin notlar aldığının tespit edildiği, ayrıca CHP'ye yönelik karalama kampanyası kapsamında yapay zeka aracılığıyla birtakım çalışmalar yapıldığını tespit ettiklerini belirttiği, bu tespite açık kaynaklarda ulaşma imkanı bulunmadığı, dolayısıyla buradan da anlaşılacağı üzere, kişisel telefonlar ve sosyal medya müdahalesiyle bu bilgilerin elde edildiği" değerlendirmesinde bulunuldu. Hüseyin Gün'ün telefonunda bazı İngilizce notlar bulunduğu, bunların dijital toplantılar, seçim kampanyasına yönelik bilgiler, dikkatli olunması gereken noktalar ve stratejilere dair olduğu bildirilen iddianamede, Gün'ün "Jupiter1881" kullanıcı adıyla Wickr Programı üzerinden "alexwashington" rumuzlu bir kullanıcı adıyla gizliliğe önem vererek yaptığı yazışmalar da yer aldı.





İddianamede, Gün'ün yazıştığı kişiye "Said" diye hitap ettiği, "Ben tüm yazışmaları siliyorum" dediği, birbirlerine gönderdikleri belgelerin ne olduğunun anlaşılamadığı aktarıldı.



Özellikle seçimle alakalı analiz yapabilme ve belediyedeki tüm gizli bilgi ve belgelere ulaşabilme noktasında şüpheli Necati Özkan ile Gün'ün birlikte hareket ettiklerine dikkati çekilen iddianamede, Gün ve ekibi tarafından "İbb.gov.tr." sitesinde araştırmalar yapıldığı vurgulandı.



İddianamede, Gün'ün telefonunda ele geçirilen birtakım mail adresi ve şifrelerinin yer aldığı görsele ilişkin, "Bu veriler vasıtasıyla da başta seçmen bilgileri ve iç yazışmalar olmak üzere çok sayıda bilgi ve belgeye şüpheli Gün tarafından ulaşıldığı ve ortağı olan istihbarat çalışanı Aaron Barr'la paylaşıldığı anlaşılmıştır. Gün'ün ifadesinde geçen 'Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekiple birlikte Aaron yapardı.' ibaresi de dikkate alındığında, Gün'ün verileri Aaron'la paylaştığı ve analizleri bu kişiye yaptırdığı" değerlendirmesi yapıldı.



"BEN GEREKLİ BASKIYI YAPIYORUM"



İddianamede, Gün'ün şoförü ve yardımcısı olarak görev yapan tanık B.Y'nin ifadesine yer verildi.



B.Y'nin beyanında, Gün'ün Türkiye aleyhine konuları sevinçle karşıladığını, onun talimatıyla şüpheli Merdan Yanardağ'a zarf içinde 10 bin ve 5 bin avro teslim ettiğini, Yanardağ'a neden zarf götürdüğünü sorduğunda Gün'ün "Destekliyoruz yavrum." dediğini anlattığı iddianamede yer aldı.



İddianamede, Gün ile Yanardağ'ın yazışarak buluşma ayarladıkları, 20 Nisan 2023'te bir araya geldikleri aktarılarak, telefonla mesajlaşmalarında Gün'ün Yanardağ'a, "Sizden rica ediyorum. Baskı kurun, Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve sizin daha iyi bildiğiniz diğerleri görevden alınsın." yazdığı, Yanardağ'ın ise yanıt olarak, "İyi geceler Hüseyin Bey çok haklısınız. Ben gerekli baskıyı yapıyorum. Ne kadar etkili olacak kestiremiyorum ama bir sonucu olacaktır." dediğinin tespit edildiği kaydedildi.