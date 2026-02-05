Her 5 ölümden 1’i kanser

TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, "Dünyada 20 milyon, ülkemizde ise 240 bin insan her yıl kanser tanısı alıyor. Her 5 ölümden birisinin sebebi kanser" dedi. 4 Şubat Kanser Günü dolayısıyla kanser verileri paylaşıldı. Prof. Dr.Karadurmuş, "1950 ve 2000'li yılların arasında kansere bağlı 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 59'lardaydı. 2026'da artık şunu biliyoruz ki, yüzde 70'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

"MOTİVASYON ÖNEMLİ"

ÖTE yandan meme kanserini yenen 26 yaşındaki makyöz Deniz Aksu, hikayesiyle kanser hastalarına güç veriyor. En büyük motivasyonunun makyaj yapmak olduğunu dile getiren Aksu, "Makyaj sevgim sayesinde kemoterapi sürecinde motivasyonumu kaybetmedim" dedi.