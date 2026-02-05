Rıza Akpolat’ın şoförü: Tekne ve villa ona ait

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Rıza Akpolat'ın şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş savunmasını gerçekleştirdi. Ataş, "Makam şoförü olarak zaman zaman Rıza Akpolat'ın ödemeleri gerçekleştirirdim. Acarkent'teki villaya bir kere gittim. Rıza Akpolat'ı götürdüm. Kendisi 'Araba bizim' demişti. Teknenin Rıza Akpolat'a ait olduğunu bilmiyordum. Akpolat'ın kayınçosu ve bacanağı konuşurken teknenin kendisine ait olduğu ve değiştirmesi gerektiklerini söylediğini duydum" dedi.