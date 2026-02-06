11 ilde umut ve yeniden inşa mesajı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Binlerce can deprem kurbanı olurken sayısız bina toz dumana dönüştü. Asrın felaketinin üçüncü yılında bakanlar mesaj yayınladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde asrın felaketinin yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Depremi istismar etmeye çalışan siyaset anlayışına pirim vermedik. Deprem bölgesi kısa süre içinde dünyanın en büyük şantiyesine dönüştü" dedi.
'O GÜN HAYAT DURMUŞTU'
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta İletişim Başkanlığı koordinesinde farklı ülkelerden deprem bölgesine gelen yabancı medya mensuplarıyla buluştu. Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilde hayatın durduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Bu büyük felaketin faturası ülkemiz için gerçekten çok ağır oldu. Doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar doları bulan bir maddi kayıptan söz ediyoruz. Sadece konutlarımız değil, enerji hatlarımızdan havalimanlarımıza, köprülerimizden su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz ağır hasar gördü. Türkiye sadece afet sonrasındaki inşaat hızıyla değil, hız ve kalite arasındaki dengeyle de örnektir. Bizim insanımız devletine devlet baba der" diye konuştu.
'YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ'
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana programı kapsamında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yaşayan depremzede
Ahmet Yıldırım'ı ziyaret etti. Yumaklı, "Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aileyle sohbet eden Yumaklı, çocuklara hediye verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Şanlıurfa'da depremzedeler için okutulan mevlide katıldı. Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Tekin, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
'GÜÇLÜ ŞEHİR, GÜVENLİ KONUT'
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dün Afyonkarahisar'daydı. Burada asrın felaketiyle ilgili konuşan Göktaş "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, bize bir kez daha gösterdi ki güçlü şehirler, güvenli konutlarla kurulur. Bu vesileyle, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Türkiye'nin her yerinde dayanıklı yuvaları kararlılıkla inşa ediyoruz. 81 ilin tamamında hayata geçirdiğimiz 500 bin sosyal konut, bu projelerden sadece biridir" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise deprem felaketi nedeniyle kullandırım kıstaslarında ilave kolaylıklar sağlanarak, uygulamaya alınan faiz indirimli Deprem Destek Kredisi'nin, ilgili dönemde esnaf ve sanatkarlara can suyu olduğunu belirtti.