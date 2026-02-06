11 ilde umut ve yeniden inşa mesajı

'O GÜN HAYAT DURMUŞTU'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta İletişim Başkanlığı koordinesinde farklı ülkelerden deprem bölgesine gelen yabancı medya mensuplarıyla buluştu. Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilde hayatın durduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Bu büyük felaketin faturası ülkemiz için gerçekten çok ağır oldu. Doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar doları bulan bir maddi kayıptan söz ediyoruz. Sadece konutlarımız değil, enerji hatlarımızdan havalimanlarımıza, köprülerimizden su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz ağır hasar gördü. Türkiye sadece afet sonrasındaki inşaat hızıyla değil, hız ve kalite arasındaki dengeyle de örnektir. Bizim insanımız devletine devlet baba der" diye konuştu.