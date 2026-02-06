ABD Baskanı’ndan Iran’a yeni tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı konuşmada, İran'a yönelik tehditte bulundu. Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri "operasyonları" örnek gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. İran'da ve Venezuela'da gücümüzü gösterdik. Bizden sonra en fazla petrole sahip ülke onlar. İki ülke olarak dünya petrolünün yüzde 68'ine sahibiz" diye konuştu.