5 can 5 kardeş! İzmir'de yangında can vermişlerdi! İstinaf onayladı: Anneye ceza verilmeyecek

'ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜNCE AKLIMA TOPRAK KOKUSU GELİYOR' Olayın ardından Akcan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Akcan'ın ailevi durumu bakımından mağduriyet yaşadığı, bu nedenle de indirim hükümlerinin uygulanması talep edilerek, iddianame mahkemeye sunuldu. İddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuksuz sanık Sinem Melisa Akcan, 21 Ekim 2025 yılında Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Akcan savunmasında, "Çocuklarımın kokusunu düşününce aklıma toprak kokusu geliyor. Bittim, yok oldum" dedi.

İLK CELSEDE KARAR Akcan'ın olayda bilinçli taksiri olmadığına karar veren heyet, Akcan'ın çocukların vefatıyla üzüntü duyduğuna ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, Akcan'ın adli kontrol hükümlerini de kaldırdı. Mahkeme heyeti, verilen kararın gerekçesini de açıkladı. Kararda, Akcan'ın 5 çocuğunun vefat ettiği olayda kişisel ve ailevi durumu bakımından artık ceza verilmesinin gereksiz kalacak derece mağdur olduğunun kabul edildiği yer aldı. Bu gerekçelerden ötürü Akcan'a ceza verilmesine yer olmadığına tam bir vicdani kanaatle karar verildiği vurgulandı.