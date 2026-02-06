‘Deprem turistleri yine hareketlendi

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetine icabetle Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'nı Kahire'de yaptıklarını belirterek, "Mısır'ın desteği her konuda çok önemli. 11 Ekim'den bu yana 500'ü aşkın Gazzeli, İsrail tarafından şehit edildi. İnsani yardım TIR'larının Gazze'ye girişlerinde halen ciddi kısıtlamalar, sorunlar yaşanıyor ancak İsrail'in tüm kışkırtmalarına ve ihlallerine rağmen Gazze Barış Planı'nın birinci aşaması tamamlanmıştır" dedi.

'SUYU MİLLETE ULAŞTIRAMIYORLAR'

Erdoğan, "Anlaşılan asrın felaketinin yıl dönümü yaklaşıyor diye deprem turistleri yine hareketlenmiş vaziyette. Gittikleri, gezdikleri yerlerde yapılanları görmezden gelmekse en büyük maharetleri. Alemi kör, milleti sersem sanan bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Onlara kalsa, milletimiz hala açıktaydı. 455 bin konut demek, sıradan bir şey değil, küçük bir ülke kurmak demektir. Bunu dünyada bizim dışımızda bu kadar kısa sürede başarabilecek ikinci bir devlet yok" dedi. Bazı şehirlerin su sıkıntısı yaşadığına da dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti: "Yıllar yılı 'Su akar Türk bakar' dediler. Biz tam aksini yaptık. Istranca Dağları'ndan suyu biz İstanbul'a getirdik. Belediyeyi kimden devralmıştık? O zaman malum CHP zihniyetinden devralmıştık. Şimdi CHP'li belediyeler, ellerindeki suyu millete ulaştıramıyor. Geceleri bakıyorsun benim vatandaşım elinde bidonlarla gidiyor, tankerlerin kuyruğunda su bekliyor. Aramızdaki fark bu. Biz su zengini bir ülke değiliz. Bu nedenle sizin de söylediğiniz gibi su stresi, hatta sıkıntısı yaşayan bir ülkeyiz. Öncelikle tasarrufu önemsiyoruz ve milletimizi su tasarrufuna teşvik için sürekli projeler geliştiriyoruz. Belediyelerimizin su temini ile ilgili yaptığı çalışma dışında bizim bir diğer kaynağımız Devlet Su İşleri'dir."

'HİZMET VERMELERİ ŞARTTIR'

"CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet çarkına yargımız özellikle çomak sokmuştu" diyen Erdoğan, "Şehirlerimiz bakıyorsunuz bir partinin ya da belediye başkanının yönetiminde 50 yıl ileri giderken bir başka yönetim geldiğinde aynı kaynaklarla yönetilen belediye, çağın gerisinde kalıyor. elediyenin millete hizmet etmesi şarttır. Bunu sağlayacak sistemi hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ DEVAM EDIYOR'

BAŞKAN Erdoğan ABD-İran gerilimi ile ilgili, "Öncelikle Amerika ve İran arasındaki gerilimin bölgeyi yeni bir çatışmaya, kaosa sürüklemeden düşürülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İran'a askeri müdahaleye karşı olduğumuzu net şekilde ortaya koyduk ve bunu muhataplarımıza ilettik. Sorunların çözüm yolu çatışmalar değil uzlaşma zemininde buluşmak ve müzakere etmektir. Süreç canlıdır ve kopmuş değildir. Zemin, diyaloğa hala açıktır. Umarız bölgemizde yeni bir çatışma baş göstermez. Her şeyden önce bölgemizde yeni bir savaş istemiyoruz. Çatışmaların, kanın, gözyaşının hakim olduğu bir coğrafyada ise kesinlikle herkes kaybeder" dedi

Aliyev'den mektup

CUMHURBAŞKANI İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Aliyev, "Bu felaket, Türkiye için ciddi bir insani sınav oldu. Bir gecede binlerce insan hayatını kaybetti, birçok şehir ve yerleşim yeri yıkıma uğradı. O günlerde Azerbaycan halkı yaşananları derin bir acıyla izleyerek kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak kabul etti, onun acısını paylaştı. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan sarsılmaz kardeşlik, işte böyle zor bir dönemde gerçek mahiyetini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.