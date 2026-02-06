Hükümlüler bin 534 okulun bakımını yaptı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde kamu yararına ücretsiz çalıştırılma kapsamında 1534 okulun boya, temizlik, tadilat, bakım ve onarımını yaptığını bildirdi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, ceza adaletinin temel felsefesinin suç işleyen bir kişiye yaptırım uygulamanın yanında suça yönelmiş kişileri topluma yeniden kazandırmak, onları sorumluluk sahibi bir vatandaşa dönüştürmek olduğunu belirtti. Tunç açıklamasında şunları kaydetti: "2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde kamu yararına ücretsiz çalıştırılma kapsamında boya, temizlik, tadilat, bakım ve onarımı yapılan 1534 okul eğitim öğretime hazır hale getirildi."