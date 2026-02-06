İki bin kişilik Türk ordusu Almanya’ya gidiyor!

MSB'DE haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 8-20 Şubat'ta Almanya'da icra edilecek olan NATO tatbikatı Steadfast Dart-2026'ya Türkiye'den 2 bin personelin katılacağını duyurdu. Aktürk diğer başlıklara ilişkin bilgileri şu şekilde paylaştı. Suriye'de bugüne kadar imha edilen toplam tünel uzunluğu 755 kilometreye ulaştı. Hudutlarımızda hafta boyunca 16'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 125 şahıs yakalandı. İsrail'in 31 Ocak'ta Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz. MKE tarafından Mısır'a MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Mısır'da Uzun Menzilli Topçu Mühimmat Fabrikası ile Fişek Üretim Tesislerinin kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı.