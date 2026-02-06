‘İki ülke arasında İyi niyet köprüleri kuruldu’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gerçekleştirdikleri Mısır ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, konuyla ilgili fotoğraf da paylaşarak, "Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Resmi ziyareti kapsamında Mısır'a giden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etmişti. Emine Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi Entissar Amer ile görüştü. Öte yandan Emine Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Sıfır Atık Vakfı, sürdürülebilir ulaşım alanındaki çalışmalarını kalıcı ve kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla Sıfır Atık Enstitüsüne bağlı "Sürdürülebilir Ulaşım Ofisi" kuracak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hızla büyüyen şehirlerde trafik, yalnızca günlük yaşamı zorlaştıran bir ulaşım sorunu olmanın ötesinde iklim krizi, hava kirliliği, halk sağlığı ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerinde derin etkiler yaratan çok boyutlu bir çevre meselesi olarak öne çıkıyor. Bunu önlemek için yapılan anlaşmayla birlikte proje kısa sürede hayata geçirilecek.