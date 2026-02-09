MHP’de ‘Şanla Şerefle 57. Yıl’ toplantısı

ALPARSLAN Türkeş liderliğinde 1969'da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin isminin değiştirilmesiyle kurulan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 57 yaşına girdi. Partinin adı 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi, amblemi de "üç hilal" olarak değiştirildi. MHP, Bahçeli genel başkanlığında girdiği 1999 genel seçimlerinde yüzde 17,98 oy alarak DSP'nin ardından en çok oy alan ikinci parti oldu ve 129 milletvekili çıkardı. Kurulan DSP-ANAP-MHP koalisyonunda, biri başbakan yardımcılığı olmak üzere 12 bakanlık alan MHP, koalisyonun ikinci büyük ortağı oldu. MHP, 24 Haziran 2018'de erkene alınan Genel Seçimi'ne AK Parti ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile girdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

MHP'NİN 57'nci kuruluş yıl dönümünde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı program

düzenlenecek. Program bugün saat 13.00'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Feti Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesajlar verdi. Açıklamasında MHP'nin dünden bugüne geçmişini de anımsatan Yıldız, "Geçmişimizin parlak sayfalarında ırk düşkünlüğü, ırkçı saplantı aransa bile kesinlikle bulunamayacaktır. Soy başka, ırk başkadır; soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır" ifadelerini kullandı.