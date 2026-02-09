Özdemir Bayraktar belgeseline yoğun ilgi!

Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın ilham veren hayat hikâyesi, 'Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' belgeseliyle ekrana taşındı. Bayraktar'ın hayatından önemli tanıklıklar ve ilk kez gün yüzüne çıkan arşiv görüntüleriyle hazırlanan belgesel, TRT'de ve çeşitli dijital platformlarda yayına girdi. Proje kapsamında hazırlanan kitap çalışması da belgeselle eş zamanlı olarak yayınlandı. İzleyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan belgesel, daha ilk günden izlenme rekoru kırdı.
ÇEKİMLERİ ÜÇ YIL SÜRDÜ
Belgesel projesi üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerde, geniş içerikli bir arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Belgeselde, Bayraktar Ailesi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde, yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları farklı yönleriyle aktarıldı.
KİTAP DA HAZIRLANDI
Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen çekimlerde 47 önemli isim röportajlarıyla belgeselde yer aldı. Belgeselle aynı ismi taşıyan ve Bayraktar'ın hayatını ele alan 'Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' kitabı da okuyucuyla buluştu. Kitap projesi belgeselle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'nin tarihsel dökümü niteliğini taşıyor. Titiz bir arşiv çalışması sonucunda hazırlanan kitapta, tıpkı belgeselde olduğu gibi ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar yer alıyor.
'HEM BABAMIZ HEM DE TAKIM ARKADAŞIMIZ'
GÖSTERİMDEN önce söz alan Haluk Bayraktar, "Bayraktar'ın milli teknoloji hamlesi idealinin öncü ismi İHA-SİHA teknolojisinin öncü ismi, rehberimiz, babamız, aynı zamanda iş arkadaşımız, takım arkadaşımız Özdemir Bayraktar'ın hatırasını anmak için bir aradayız. Özellikle bu belgeselin hazırlanmasına destek veren tüm dostlarına teşekkür ediyorum. Tutkusunu vatan sevdasıyla buluşturan bir karaktere sahipti. Bizler için örnekti. Adeta bir buzkırandı" dedi. Selçuk Bayraktar da şunları söyledi: "Hayatını gök vatan'daki bağımsızlığımıza adadı. Bu serüven Karadeniz kıyılarında bir balıkçı köyünde başladı. Garipçe'nin hırçın dalgalarıyla şekil alan karakterin yolculuğu, Gabar'ın sarp dağlarında memleket sevdasıyla buluşuyor."