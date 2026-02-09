Özdemir Bayraktar belgeseline yoğun ilgi!

B aykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın ilham veren hayat hikâyesi, 'Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' belgeseliyle ekrana taşındı. Bayraktar'ın hayatından önemli tanıklıklar ve ilk kez gün yüzüne çıkan arşiv görüntüleriyle hazırlanan belgesel, TRT'de ve çeşitli dijital platformlarda yayına girdi. Proje kapsamında hazırlanan kitap çalışması da belgeselle eş zamanlı olarak yayınlandı. İzleyenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan belgesel, daha ilk günden izlenme rekoru kırdı.



ÇEKİMLERİ ÜÇ YIL SÜRDÜ

Belgesel projesi üç yıl süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerde, geniş içerikli bir arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Belgeselde, Bayraktar Ailesi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde, yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları farklı yönleriyle aktarıldı.

KİTAP DA HAZIRLANDI

Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen çekimlerde 47 önemli isim röportajlarıyla belgeselde yer aldı. Belgeselle aynı ismi taşıyan ve Bayraktar'ın hayatını ele alan 'Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' kitabı da okuyucuyla buluştu. Kitap projesi belgeselle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'nin tarihsel dökümü niteliğini taşıyor. Titiz bir arşiv çalışması sonucunda hazırlanan kitapta, tıpkı belgeselde olduğu gibi ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar yer alıyor.