Devlet Bahçeli: “Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin siyaset yerine laf üretip, sorunların çözümüne katkı sunmak yerine basit ve çıkarcı tutumla hareket ettiğini belirten Bahçeli, "Millet için en değerlisinin ne olduğunun idrakinden yoksun bulunuyor, çeşitli küresel odaklara sığınıyor, yanlış adreste doğru kişiyi arıyor. CHP zihniyetini temsil eden bazı belediye başkanlarının, çürümenin hat safhasına ulaşmış olmalarını ve milletin kendilerine emanet ettiği makamları her açıdan istismar ettiklerini görmekten büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.

"DOĞRU ADIM ATILDI"

'TERÖRSÜZ Türkiye' sürecinin doğru zamanda atılan doğru bir adım olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bugün gelinen noktada, yasal düzenlemelerin TBMM'ye yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir. Barış, teslimiyet değildir, taviz değildir. Barış; milletin onurunu koruyarak, devletin gücünü muhafaza ederek sağlanan bir dengedir. Türkiye Cumhuriyeti, köklü kardeşliğin, güçlü geleceğin, ortak kaderin ve sarsılmaz birlik ruhunun en sağlam teminatıdır. Bu teminat, dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır; yarın da ilelebet payidar kalacaktır. Ve ben bir kez daha söylüyorum; bu aziz milletin birliğini bozmaya, kardeşliğimizi zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir" diye konuştu.