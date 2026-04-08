İran savaşında 40. gün: 15 günlük ateşkes kararı alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran'la varılan 2 haftalık ateşkes ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Trump'ın İran'a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu'nun 4 ila 6 hafta süreceğini başından beri öngördüğünü hatırlatan Leavitt, "Savaşçılarımızın akıl almaz yetenekleri sayesinde, temel askeri hedeflerimize 38 gün içinde ulaştık ve bu hedefleri aştık" dedi.

"ZAFERİ TRUMP VE ORDUMUZ MÜMKÜN KILDI"

Varılan ateşkes hakkında "Bu, ABD için Başkan Trump ve inanılmaz ordumuzun mümkün kıldığı bir zaferdir" ifadelerini kullanan Leavitt, "Ordumuzun başarısı, ABD'ye mümkün olan en fazla kozu sağlayarak, Başkan Trump ve ekibinin diplomatik bir çözüm ve uzun vadeli barışa kapı aralayan zorlu müzakerelere girmesine olanak tanıdı" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: ORTA DOĞU'NUN ALTIN ÇAĞI BAŞLAYACAK

Trump ateşkes sonrası yaptığı yeni açıklamada "Bugün dünya barışı için büyük gün. Orta Doğu'nun altın çağı başlayacak. ABD Hürmüz'deki trafiğe yardımcı olacak. Büyük paralar kazanılacak" dedi.

NETANYAHU: ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.

İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.

Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.