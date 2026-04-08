Konsolosluk saldırısında Mossad izi! Coşkun Başbuğ saldırının perde arkasını anlattı...

İstanbul 'un en işlek noktalarından birinde, günün en yoğun saatinde gerçekleşen İsrail Konsolosluğu saldırısı, Türkiye 'nin gündemine bomba gibi düştü. Olayın ardından sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulunan Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ , saldırının göründüğünden çok daha derin bir amaca hizmet ettiğini iddia etti. Saldırıyı bir "sahte bayrak" (false flag) operasyonu olarak tanımlayan Başbuğ, istihbarat dünyasının temel sorusu olan 'Kime yarar?' ilkesine dikkat çekti.

HÜCRE YAPILANMASI

Başbuğ, "Eğer bu eylem amacına ulaşsaydı, İsrailli siviller Türkiye'de katledilmiş olacaktı. Bu durum dünya kamuoyunda Türkiye'yi hedef tahtasına oturtacak ve gündemi tamamen İsrail'in lehine değiştirecekti. Dolayısıyla bu operasyonun arkasında rahatlıkla İsrail ve Mossad var diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin profesyonel bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirten Başbuğ, teröristlerin saha çalışması, gözetleme ve tatbikat yaptıklarının kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu vurguladı. Eylemcilerin kardeş seçilmesinin tesadüf olmadığını ifade eden Başbuğ, şunları söyledi: "İki teröristin kardeş olması, klasik bir hücre yapılanması yöntemidir. İstihbarat örgütleri, operasyonun gizliliğini korumak ve eylemcilerin birbirini ele vermesini engellemek için aile üyelerini tercih eder. Bu, eylemin 'içeride' kalmasını sağlayan profesyonel bir istihbarat taktiğidir."

POLİS FACİAYI ÖNLEDİ

İstanbul gibi bir metropolde, en kalabalık saatte gerçekleştirilen bu saldırının bir katliama dönüşmemesinin "mucizevi" olduğunu belirten Başbuğ, Türk emniyet teşkilatını tebrik etti: "Güvenlik güçlerimizin anlık refleksi, İsrail'in kendi kurduğu tuzağı kendi elinde patlattı. Başka bir ülkede olsa kan gövdeyi götürürdü. Terörü gündemimizden çıkarmış olsak da polisimizin bu teyakkuz hali büyük bir takdiri hak ediyor. Yaralı kahramanlarımıza şifalar diliyorum." Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte eylemcilerin geriye dönük tüm temaslarının ortaya çıkarılacağını belirten Coşkun Başbuğ, saldırının sadece yerel bir hücre işi olmadığını, çok güçlü dış bağlantıların ve sofistike bir dizaynın parçası olduğunu sözlerine ekledi.